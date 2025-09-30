السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حمادة خطاب

 قامت الهيئة القومية لسكك حديدمصر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، بتسيير الرحلة الحادية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية ، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام.

وبلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات ما يزيد عن 20 ألف   راكب، في تأكيد عملي على التزام مصر بمساندة الأشقاء في مختلف الظروف. 
 

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى .

يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والدعم المستمر الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة  السودانيين إلى وطنهم.

