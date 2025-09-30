قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
مصطفي مدبولي يتفقد مصنع غزل شبين الكوم باستثمارات 2 مليار جنيه

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد مصنع غزل شبين الكوم مؤكدا انه لم يكن ضمن خطة الزيارة لكن امس وزير قطاع الاعمال عرض عليه ان مصنع غزل شبين قارب علي الانتهاء وسيتم تشغيلة قريبا لذلك وجدت انها فرصة لزيارة المصنع الدي توقف عن العمل منذ الخمسينيات ونحن الان نعيد إحياء هذه الصناعة في مصر ضمن منظوم المصانع المصرية للاستفادة من القطن المصري.


وأضاف مدبولي أن قيمة الاستثمارات في مصنع غزل شبين حوالي 2 مليار جنيه لكي يعودة لمنظومة العمل واكدنا مع وزير قطاع الاعمال ان يكون هناك شريك من الفطاع الخاص في الادارة والتشغيل لمهاراته في الادارة والتشغيل والتسويق.

وأشار مدبولي أنه زار ممشي أهل مصر في ندينة شبين الكوم لافتا انه اقسم علي اعلي مستوى لاهالي شبين ويكون متنفس لهم .
ووجه مدبولي الشكر لكل القائمين على المشروعات بالمحافظة لافتا ان تركير الحكومة في الفترة المقبلة علي ملفي الصحة والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية والصحية

