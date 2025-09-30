مصطفي مدبولي يتفقد مصنع غزل شبين الكوم باستثمارات 2 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد مصنع غزل شبين الكوم مؤكدا انه لم يكن ضمن خطة الزيارة لكن امس وزير قطاع الاعمال عرض عليه ان مصنع غزل شبين قارب علي الانتهاء وسيتم تشغيلة قريبا لذلك وجدت انها فرصة لزيارة المصنع الدي توقف عن العمل منذ الخمسينيات ونحن الان نعيد إحياء هذه الصناعة في مصر ضمن منظوم المصانع المصرية للاستفادة من القطن المصري.



وأضاف مدبولي أن قيمة الاستثمارات في مصنع غزل شبين حوالي 2 مليار جنيه لكي يعودة لمنظومة العمل واكدنا مع وزير قطاع الاعمال ان يكون هناك شريك من الفطاع الخاص في الادارة والتشغيل لمهاراته في الادارة والتشغيل والتسويق.

وأشار مدبولي أنه زار ممشي أهل مصر في ندينة شبين الكوم لافتا انه اقسم علي اعلي مستوى لاهالي شبين ويكون متنفس لهم .

ووجه مدبولي الشكر لكل القائمين على المشروعات بالمحافظة لافتا ان تركير الحكومة في الفترة المقبلة علي ملفي الصحة والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية والصحية