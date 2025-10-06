مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني، إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.

كفاءات مصرية

وأعرب مفتي الجمهورية عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار المشرف الذي يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

وأكد أن الدكتور خالد العناني يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجالات الثقافة والتراث والحضارة المصرية، وأن توليه هذا المنصب الرفيع يمثل إضافة نوعية لمسيرة اليونسكو في خدمة قضايا الثقافة والتعليم والحفاظ على التراث الإنساني.

وأكد المفتي أن اختيار شخصية مصرية لهذا المنصب الدولي الرفيع يجسد الثقة العالمية في الخبرات الوطنية المصرية، ودورها الرائد في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، ونشر ثقافة السلام، وهو ما يتوافق مع رسالة مصر الحضارية والإنسانية التي تدعمها القيادة السياسية في مختلف المحافل الدولية.

تهنئة الرئيس السيسي

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على ٥٥ من أصل ٥٧ صوتا.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على ٥٥ من اصل ٥٧ صوتا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي والى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

واعتبر الرئيس السيسي أن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفانى.

وخام: كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر و الحضارات الإنسانية العريقة.