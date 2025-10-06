بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب مدير اليونسكو اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكتب أبو العينين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بمزيد من الفخر.. أتقدم بخالص التهاني للدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار السابق لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بعد انتخابه باكتساح، وحصوله على 55 من أصل 57 صوتًا، ليصبح أول عربي وإفريقي يتولى هذا المنصب الفريد.

وأكد أن هذا الفوز الثمين والمنصب الرفيع، إنما يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمة مصر كقوة ناعمة قاطرة للعلوم والثقافة وقادرة على قيادة العالم نحو مزيد من التكامل الحضري والتبادل الثقافي والوحدة المعرفية التي تذوب معها الخلافات وتتحقق بها سُبل السلام والتعايش.

واعتبر أن اعتلاء مصر هذه المكانة العالمية يتسق مع موقعها كأقدم الحضارات الإنسانية في التاريخ، ويضعها في مقدمة الدول الراعية لحوار الثقافات والقابضة على التراث الإنساني العتيق.

واختتم أبو العينين: نثق في قدرة الدكتور خالد العناني على قيادة اليونسكو في دورة استثنائية وسط تحديات جمّة، تستدعي جهودًا كبيرة لحماية الثقافة والتراث وبناء جسور حقيقية للحوار بين الشعوب.