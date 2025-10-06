خالد فكري رئيسًا لشُعبة المخابز خلفًا لعطية حماد

دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية شُعبة أصحاب المخابز لعقد جلسة إجراءات عاجلة لانتخاب رئيس الشُعبة خلفًا لعطية حماد الذي اعتذر عن استكمال وجوده كرئيس للشُعبة نظرًا لظروفه الصحية في خطاب رسمي موجّه لـ" أيمن العشري" وهو ما وافق عليه ، داعيًا الشُعبة لعقد جلسة إجراءات لاستكمال هيئة مكتبها حتى تستطيع الشُعبة استكمال مشوارها في التحدث باسم قطاعها ومناقشة كل ما يتعلق به ومقترحات التطوير والتنمية.

وخلال جلسة الإجراءات التي حضرها محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة ، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة أعادت الشُعبة تشكيل منصبي الرئيس والسكرتير العام من هيئة مكتبها بعد اعتذار عطية حماد رئيس الشُعبة عن استكمال وجوده كرئيسًا للشُعبة خلال الفترة المتبقية من مدة الشُعبة الحالية نظرًا لظروفه الصحية ، حيث تم اختيار خالد فكري رئيسًا ، والذي كان يشغل منصب السكرتير العام للشُعبة ، بينما تم اختيار بركة شعبان سكرتيرًا عامًا بالتزكية.

وأكّد أيمن العشري أنه يتمنى التوفيق لهذه الشُعبة التي تمثل قطاعًا مهمًا يَمَس الشارع المجتمعي ولها أهمية خاصة ، وأن الغرفة داعمة لكل الشُعب التجارية من أجل تحقيق التطوير والتنمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه وجّه عطيه حماد رئيس الشُعبة السابق التحية والتقدير لمجلس إدارات الغرفة السابقة والمجلس الحالي والجهاز التنفيذي للغرفة ولمجلس إدارة شُعبة المخابز علي التعاون خلال الفترة السابقة ، وأنه يتمنى للشُعبة كل التوفيق والسداد وأنه لن يتأخر عن أي مشورة تُفيد هذا القطاع.

وفي الوقت ذاته وجه خالد فكري رئيس الشُعبة الجديد الشكر لـ"عطية حماد" على جهودة خلال الفترة السابقة في خدمة قطاع المخابز ، وأيضًا لمجلس إدارة الشُعبة على ثقتهم بانتخابه رئيسًا ، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا مُكثفة من أجل استكمال مسيرة الشُعبة في خدمة قطاعها وتوصيل مطالب هذا القطاع ومقترحاته لمجلس إدارة الغرفة من أجل التواصل مع كافة الجهات المعنية لتنمية هذا القطاع.

وأعلن مجلس إدارة الشُعبة أنهم خلف رئيس الشُعبة الحالي كما كانوا خلف رئيس الشُعبة السابق من أجل تحقيق تطوير وتنمية قطاعهم في المرحلة القادمة.