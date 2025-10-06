الدقهلية.. حملة للتفتيش على المخابز وتحرير 14 محضرا للمخالفين

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحَوْكمة والمتابعة بمكتبه بشن حملة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز في مراكز ( أجا – المنصورة – بلقاس – طلخا ) لمتابعة جودة الخبز المدعم وضبط المخالفات.

وقامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها:(بقطارس، سنجيد، قرموط البهو، برج النور، السبخة مركز أجا - بلجاي، البقليه، كفر الشوارب مركز المنصورة - البدوها، الملعب، الصفصافي، الدمايرة، الخزان مركز بلقاس -

الروضة، شرنقاش مركز طلخا

وأوضح " المحافظ " أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المتابعة اليومية لضبط منظومة الخبز والتأكد من وصوله بجودة ووزن كامل للمواطنين، مؤكدًا أن فرق المتابعة تتحرك ميدانيًا فور رصد أي شكوى وأن المواطن شريك أساسي في الرقابة.

وأشار "مرزوق" إلى أن اللجنة تمكنت من تحرير 14 محضر مخالفة شملت ( نقص وزن في الرغيف المدعم - عدم وجود قوائم أسعار وبيانات تشغيل بالمخابز - التصرف في كميات من الدقيق المدعم بطرق غير مشروعة - غلق المخبز دون إذن مسبق من الجهة المختصة ) .

وأكد المحافظ، أن المتابعة الميدانية مستمرة ولن نتهاون مع أي تلاعب يمس قوت المواطنين، فالرغيف المدعم أولوية قصوى وخط أحمر لن نسمح بتجاوزه ، مؤكداً علي أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي في جميع المراكز والقرى لتحقيق الانضباط الكامل وضمان العدالة في توزيع الدعم."

كما أكد مرزوق، أن خطة المحافظة الرقابية تشمل حملات صباحية ومسائية مفاجئة، وأنه يتابع بنفسه نتائج التفتيش والتقارير اليومية لضمان وصول الخبز للمواطن بجودة ووزن وسعر عادل.