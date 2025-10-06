قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
ديني

عن حرب أكتوبر.. أمين الفتوى: ليست مجرد نصر عسكري

محمد شحتة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر أن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى عسكرية، بل هو يوم من أيام الله ينبغي تذكّر نعمته على الأمة، ومصدر فخر واعتزاز لكل مصري، مشيرًا إلى أن النصر هو توفيق من الله لعباده المؤمنين الذين توكلوا عليه وأخذوا بالأسباب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن يوم السادس من أكتوبر يُعد من العلامات العظيمة التي تظهر كيف أن المصريين، رجالًا ونساءً وأجيالًا متلاحمة، يظلون لحمة واحدة مهما اشتدت الفتن، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النصر علامة من علامات النبوة، كما ورد في أحاديث النبي ﷺ: "ستفتحون بعدي مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فإنهم خير أجناد الأرض".

نصر عظيم

وأضاف الشيخ وسام أن هذا النصر العظيم يجسد فلسفة الوحدة والتوكل على الله والأخذ بالأسباب، مؤكدًا أن المصريين عبر التاريخ كانوا مثالًا للتضامن والوعي الوطني، وأن الاحتفاء بذكراه سنويًا ليس مجرد احتفال، بل درس مستمر في الصبر، والإخلاص، والعمل الدؤوب من أجل بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والرزق، وأن الله قد خصها بالبركة والتنوع، لذا فإن كل مصري مطالب بالتمسك بالقيم التي جسدها نصر أكتوبر، وهي العمل معًا بروح الفريق الواحد، والتوكل على الله، والسعي بالأسباب لبناء الوطن والمجتمع، مؤكدًا أن الدروس المستفادة من هذا النصر يجب أن تستمر في كل جيل، ليظل الشعب المصري صامدًا ومتماسكًا مهما كانت الظروف.

أسباب نصر أكتوبر

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المجيدة والانتصار على الأعداء.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذه الأسباب كالآتي :

- الإيمان بالله، لقوله تعالى {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} ‎[الروم: 47]

- التأييد من الله، لقوله تعالى {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} ‎[آل عمران: 160]

- نصرة الدين والحق، لقوله تعالى {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} ‎[الحج: 40]

- حسن الإعداد، لقوله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} ‎[الأنفال: 60]

- وحدة الصف، لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} ‎[الصف: 4]

- الثبات عند اللقاء، لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ‎[الأنفال: 45]

- دعاء الضعفاء، لقوله تعالى «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟!» ‎[أخرجه البخاري].

جيش مصر خير أجناد الأرض

