يوم اتولد فيه معنى الحياة.. يسرا تحتفل بعيد انتصارات أكتوبر

نشرت الفنانة يسرا، صورة لها بالذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي على موقع X، تحمل علم مصر، ووجهت كلمة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

وكتبت يسرا، في التعليق: «٦ أكتوبر مش مجرد ذكرى نصر… ده يوم اتولد فيه معنى الحياة من جديد، يوم أثبت إن في قلب كل مصري جندي، وفي روح كل شهيد وعد.. إن مصر عمرها ما تنحني، هتفضل دايمًا واقفة، شامخة، مرفوعة الرأس بالعزة والفخر».

وتابعت يسرا: «رحمة الله على أبطالنا اللي خلدوا اسم بلدنا في التاريخ، وسلام لمصر.. اللي دايما بتقوم من الرماد وتنور من جديد».

يسرا

من جانب آخر، حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدهل في باريس.

وكانت قد أكدت يسرا في مقابلة مع “الشرق الأوسط” أجرتها حديثاً عودتها إلى عالم السينما بعد غياب عامين، من خلال فيلمَيْن جديدين: بنات فاتن والست لمّا، وبدأت تصويرهما قبل انطلاق دورة مهرجان كان الأخيرة.