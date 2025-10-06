قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجد عالمي جديد في 6 أكتوبر.. جامعة حلوان تهنئ العناني بفوزه باليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
حسام الفقي

في يوم يحمل رمزية النصر والإنجازات الوطنية، 6 أكتوبر، فاز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق وأستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ليحقق هذا الفوز التاريخي في يوم مميز لمصر، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع.

ويُعد الدكتور العناني أحد أبرز أبناء جامعة حلوان، حيث التحق بهيئة التدريس منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وامتد نشاطه الأكاديمي ليشمل مؤسسات دولية مرموقة، مقدّمًا محاضرات في الحضارة والآثار واللغة المصرية القديمة. وقد لعب دورًا محوريًا في إعادة إحياء العديد من المواقع الأثرية في مصر، وأسهم في تعزيز مكانة البلاد عالميًا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وبهذه المناسبة، وجّه الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تهنئة قلبية للدكتور خالد العناني، مشيدًا بهذا الإنجاز التاريخي الذي يُعد تتويجًا لمسيرة علمية ومهنية مشرفة، ويُجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

وأكد الدكتور قنديل أن الدكتور العناني يُمثل نموذجًا يُحتذى به في التفاني والتميز، معربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة حمل رسالة الثقافة والتعليم وصون التراث الإنساني بكل أمانة واقتدار، ومؤكدًا أن جامعة حلوان ستظل داعمة لأبنائها المتميزين في مختلف المحافل.

ويأتي هذا الفوز في توقيت يحمل دلالة وطنية عميقة، حيث يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليُضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في المحافل الدولية، ويُعزز من حضور مصر في المؤسسات العالمية.

🇪🇬 تحيا مصر دائمًا بالعلم والإنجازات  
🇪🇬… ٦ أكتوبر يوم الانتصارات والنجاحات المصرية

