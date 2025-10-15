محمد صلاح يستمتع بإجازة قصيرة في الغردقة بعد تأهل المنتخب للمونديال

اختار النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، أن يقضي فترة التوقف الدولي بعيدًا عن أجواء المنافسات الصاخبة، في استراحة قصيرة بين أحضان الطبيعة الهادئة بمدينة الغردقة، وذلك عقب تأهل المنتخب الوطني رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

إجازة هادئة بعد إنجاز كبير

بعد انتهاء التصفيات الإفريقية بفوز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف نظيف، فضّل صلاح الابتعاد مؤقتًا عن الأضواء ليمنح نفسه قسطًا من الراحة، فاختار وجهته المفضلة على ساحل البحر الأحمر، حيث يقيم في فيلا خاصة داخل منتجع الجونة الذي اعتاد المكوث فيه خلال فترات الإجازة السنوية.

رحلة بحرية إلى شعاب بيوض

مصادر مقربة أكدت أن نجم ليفربول توجه على متن يخت خاص إلى منطقة شعاب بيوض شمال الجونة، في رحلة بحرية قصيرة استمتع خلالها بالمناظر الخلابة والشعاب المرجانية النادرة التي تشتهر بها المنطقة.

وتعد “بيوض” واحدة من أجمل البقاع البحرية في البحر الأحمر، إذ تبعد نحو خمسة أميال بحرية عن شواطئ الغردقة، وتتميز بهدوئها وخصوصيتها التي تجذب كبار الشخصيات والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

صلاح وعلاقته الخاصة بالغردقة

ولا تُعد زيارة محمد صلاح إلى الغردقة أمرًا جديدًا، إذ ارتبط اسمه بالمدينة الساحلية منذ سنوات، حيث يفضل دائمًا أجواءها الهادئة وخصوصيتها العالية بعيدًا عن صخب الجماهير. وغالبًا ما يقضي “الفرعون المصري” إجازاته هناك بعد انتهاء المواسم الرياضية، ليستمتع بالغوص والأنشطة البحرية التي يعشقها.

احتفاء جماهيري وصور متداولة

ورغم حرصه الدائم على الابتعاد عن الكاميرات خلال فترات راحته، إلا أن بعض الصور التي التقطها مواطنون وسياح أظهرت لحظات ودية جمعت محمد صلاح بعدد من العاملين بالمنطقة، الذين حرصوا على الترحيب به والتقاط الصور التذكارية.