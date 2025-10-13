اليوم.. مطار الغردقة الدولي يستقبل 18 ألف سائحا على متن 101 رحلة دولية

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الإثنين حركة طيران مكثفة، حيث من المقرر وصول 101 رحلة دولية تقل على متنها نحو 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر واضح على استمرار انتعاش السياحة بمدينة الغردقة مع اقتراب موسم الشتاء السياحي.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

وتعمل الجهات المختصة وسلطات المطار على تيسير جميع إجراءات الوصول، بما يضمن انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، وسط التزام كامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، استعدادًا لنقل الوفود إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على سواحل البحر الأحمر.

ارتفاع نسب الإشغال السياحي

وفي هذا السياق، أكد الخبير السياحي عصام علي، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، بفضل الإقبال المتزايد من السياح الأوروبيين والعرب على مدينة الغردقة.

وأوضح "علي" في تصريحات خاصة أن هناك تنوعًا كبيرًا في الجنسيات الوافدة إلى الغردقة، مع توقعات بموسم سياحي شتوي واعد، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة وقطاع السياحة في الترويج للمقاصد المصرية عالميًا.

تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية

وأشار الخبير السياحي إلى أن هذه الزيادة تعود إلى تحسين البنية التحتية السياحية بالمدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تنوع الأنشطة الترفيهية والبحرية والثقافية، ما يجعل الغردقة وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.