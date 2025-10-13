قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. مطار الغردقة الدولي يستقبل 18 ألف سائحا على متن 101 رحلة دولية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الإثنين حركة طيران مكثفة، حيث من المقرر وصول 101 رحلة دولية تقل على متنها نحو 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر واضح على استمرار انتعاش السياحة بمدينة الغردقة مع اقتراب موسم الشتاء السياحي.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

وتعمل الجهات المختصة وسلطات المطار على تيسير جميع إجراءات الوصول، بما يضمن انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، وسط التزام كامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، استعدادًا لنقل الوفود إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المنتشرة على سواحل البحر الأحمر.

ارتفاع نسب الإشغال السياحي

وفي هذا السياق، أكد الخبير السياحي عصام علي، نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال الفندقي، بفضل الإقبال المتزايد من السياح الأوروبيين والعرب على مدينة الغردقة.

وأوضح "علي" في تصريحات خاصة أن هناك تنوعًا كبيرًا في الجنسيات الوافدة إلى الغردقة، مع توقعات بموسم سياحي شتوي واعد، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة وقطاع السياحة في الترويج للمقاصد المصرية عالميًا.

تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية

وأشار الخبير السياحي إلى أن هذه الزيادة تعود إلى تحسين البنية التحتية السياحية بالمدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تنوع الأنشطة الترفيهية والبحرية والثقافية، ما يجعل الغردقة وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

اخبار البحر الاحمر الغردقة الحركة السيايحة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

أثناء عملية البحث عن الضحايا بترعة حواس

خرجوا لتلقي العلم فسقطوا في الترعة.. مأساة 11 تلميذا غرق بهم تروسيكل بأسيوط |تفاصيل

مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها

كيف استعدت شرم الشيخ لاستقبال زعماء العالم في قمة السلام اليوم؟

جانب من الاجتماع

تاريخ من البطولات حاضر من الإنجازات.. إعلام القليوبية تحتفل بانتصارات أكتوبر

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد