سقوط مميت في الغردقة.. تحقيقات موسّعة لكشف لغز مصرع شاب بمنطقة الشيراتون

شهدت مدينة الغردقة صباح الثلاثاء واقعة مأساوية هزّت حي الشيراتون الهادئ، بعدما لقي شاب في منتصف العشرينات من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع لأحد العقارات السكنية، في ظروف غامضة دفعت الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث.

بلاغ واستنفار أمني فوري

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من ارتفاع كبير داخل نطاق قسم شرطة أول الغردقة. وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية والنيابة العامة إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود جثة شاب يدعى "محمد. إ. ش" يبلغ من العمر نحو 25 عامًا، ملقاة أسفل العقار وقد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

الفحص الميداني والمعاينة الأولية

أظهرت المعاينة المبدئية أن الجثة تحمل آثار كسور متعددة ونزيف حاد، يرجّح أن يكون نتيجة السقوط من علو. وتم فرض طوق أمني حول المكان لحين انتهاء إجراءات الفحص، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على حقيقة الواقعة وما إذا كانت تنطوي على شبهة جنائية أم أنها حادث عرضي.

الطب الشرعي يدخل على الخط

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد السبب الدقيق للوفاة. كما تقرر استدعاء أفراد أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول آخر لحظاته قبل الحادث، فيما وُجهت تعليمات للمباحث بسرعة إعداد تقرير تحريات شامل حول الواقعة.

غموض يكتنف الحادث وتحريات لكشف الحقيقة

ورغم أن المؤشرات الأولية لا تزال غير قاطعة، إلا أن التحقيقات تتناول جميع الاحتمالات، بما في ذلك وجود خلافات شخصية أو عوامل نفسية محتملة أدت إلى الحادث. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها على مدار الساعة، لجمع إفادات الشهود وتحليل كاميرات المراقبة القريبة، في محاولة لتحديد ما إذا كان الشاب سقط قفزًا أم دُفع عمدًا.