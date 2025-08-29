كوم تراب.. التفاصيل الكاملة لانهيار منزل في أسيوط ومصرع شخصين وإصابة 5

شهدت قرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للعثور على 5 أشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الانهيار، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انهيار كامل للعقار، مع استمرار أعمال البحث والتمشيط للعثور على 5 أشخاص تحت الأنقاض.

كما تم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لضمان سلامة المواطنين وتسهيل عمليات الإنقاذ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الانهيار.

ارتفاع عدد المصابين

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، إلي 5 مصابين بعد انقاذ طفلين من أسفل الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع "حسن.م.ع" 43 عامًا ونجله "مصطفى" 4 أعوام، فيما أُصيب كل من "محمد.م.ع" 38 عامًا، و"إسراء.ح.م" 8 أعوام، و"هناء.م.ا" 35 عامًا، و"ردينا.ح.م" 5 أعوام، و"ريهام.ح.م" 9 أعوام،وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المحافظ يتابع الحادث

وتابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أيوشيل التابعة لمركز أبنوب – شرق الترعة بجوار المدرسة الإعدادية – والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة البلاغ، أصدر المحافظ تعليماته العاجلة بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق حفاظًا على الأرواح، مع تكليف فرق الإنقاذ السريع باتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمين للمنطقة.

على الفور انتقل الى موقع الحادث خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ومصطفى علي رئيس مركز أبنوب، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

ووجه محافظ اسيوط وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بالمستشفى كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل بفرق الإغاثة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة وصرف التعويضات العاجلة.

المحافظ يعزي اسر المتوفيين

كما أعرب اللواء هشام أبو النصر عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب الانهيار، وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها حرصًا على حياة المواطنين مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الاعمال والاجراءات اللازمة.