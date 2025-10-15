قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
اقتصاد

انهيار بقيمة 131 مليار دولار للعملات المشفرة يثير المخاوف من أضرار طويلة الأمد

عملات
عملات
وكالات

شهدت سوق العملات البديلة انهياراً مدوياً الأسبوع الماضي، فيما تغيب حتى الآن المؤشرات على عودة قريبة للمضاربين.

فالانهيار لم يطل "بتكوين" وحدها، بل اجتاح منظومات كاملة من الرموز الرقمية التي تتزايد فيها المضاربة انساق المراهنون عليها وراء وعود بثروات هائلة مستندة إلى ميمات واسعة الانتشار، وأسماء لامعة تسوّق لها، وإيمان أعمى بزخم السوق.

العملات المشفرة المرتبطة بترمب تتراجع

تراجعت "بتكوين" بنسبة 13% إثر تجدّد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الضرر الذي تعرضت له العملات الأصغر كان أكبر، إذ هبط بعضها بما يصل إلى 80% قبل أن تتعافى قليلاً.

عملة الميم المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب التي روّج لها مطلع العام، خسرت 37% من قيمتها يوم الجمعة، وفقاً لبيانات "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap). كما تراجعت عملة WLFI التابعة لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشل" (World Liberty Financial)، والمرتبطة أيضاً بعائلة ترمب، بنسبة مماثلة.

الانهيار يكشف هشاشة العملات البديلة

من أصل 380 مليار دولار تبخّرت من الأسواق، جاء نحو 131 ملياراً من العملات البديلة، بحسب تقديرات شركة "10x ريسيرتش" (10x Research)، في قطاع يتسم بسيولة ضعيفة، وسرديات مضاربية، وحماس مبالغ فيه من متداولي اليوم الواحد.

هذا الانهيار يزيد الشكوك حيال مستقبل منظومة العملات البديلة، إذ يرى المتداولون وصنّاع السوق أن الدعم الهيكلي لهذه الرموز يتآكل مع تراجع الإقبال وتصاعد العزوف عن المخاطر. واللافت أن هذه الموجة — غير المسبوقة من حيث السرعة والحجم — قد تشكل قطيعة نهائية مع حقبة صعود جنوني كانت فيها عملات مجهولة تقفز بنسبة 1000% من دون أي مبرر.

اقرأ أيضاً: العملات المشفرة تفقد 150 مليار دولار بعد تصعيد صيني ضد واشنطن

وعلى حدّ قول باحثين في شركة "أركا" (Arca): "ربما لم بنتبه المراقب العادي للأسواق العالمية لما جرى، لكن إن كنت مضارباً متمرّساً في عالم العملات الرقمية، فقد شهدت نهاية العالم".

تشمل العملات البديلة طيفاً واسعاً من الأصول الرقمية باستثناء "بتكوين" و"إيثر"، وتضم عملات ميم مرتبطة باتجاهات رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل كلاب "شيبا إينو"، والضفدع الكرتوني "بيبي"، وحتى فرس النهر الحقيقي "مو دينغ".

للعملات المشفرة سوق العملات دولار بتكوين الولايات المتحدة والصين

