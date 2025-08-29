محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بالمحافظة البلاغ، أصدر المحافظ تعليماته العاجلة بالدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وفصل المرافق حفاظًا على الأرواح، مع تكليف فرق الإنقاذ السريع باتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمين للمنطقة.

كما كلف محافظ أسيوط كلا من خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، ومصطفى علي رئيس مركز أبنوب، بالانتقال الفوري لموقع الحادث ومتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض والتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين بالمستشفى، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التدخل بفرق الإغاثة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة وصرف التعويضات العاجلة.

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسباب الانهيار، وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها حرصًا على حياة المواطنين مع استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من كافة الاعمال والاجراءات اللازمة.