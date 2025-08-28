مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل مجموعة من العمال على طريق أسيوط – الفرافرة الصحراوي الغربي، بمركز ديروط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب السيارة المشار إليها، وأسفر الحادث عن مصرع "زين.م.ا"40 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، كما أصيب 6 آخرين وهم: "رمضان.ع.ج" 40 عامًا، ومحمد.س.م"40 عامًا، و"محمد.ح.ع"38 عامًا، و"حسام.م.ا" 35 عامًا، و"محمد.س.ف"48 عامًا، و"محمد.ا.ف" 61 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية لهم.