هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: قوافل «100 يوم صحة» أداة فعّالة لتحقيق العدالة الصحية

إيهاب عمر

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، القافلة الطبية المقامة بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة ضمن فعاليات الحملة الوطنية "100 يوم صحة"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات، تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ورعاية صحة المرأة والطفل، إلى جانب أنشطة التوعية الغذائية والدعم النفسي للمواطنين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية.

إحدى الأدوات الفعّالة لتحقيق العدالة الصحية

وأكد محافظ أسيوط حرصه على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تُعد إحدى الأدوات الفعّالة لتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن حملة "100 يوم صحة" تمثل امتدادًا للمبادرات الرئاسية الناجحة في مجال الصحة العامة، وتهدف بالأساس إلى توفير خدمات صحية متكاملة تصل إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، تجسيدًا لشعار "صحة لكل مواطن"، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية وربط الحالات بمراكز العلاج المتخصصة، إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطعيمات الأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، فضلًا عن برامج التثقيف الصحي. وأضاف أن أنشطة الحملة لا تقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل تشمل ندوات توعوية ميدانية بالمدارس والمؤسسات الحكومية، إلى جانب حملة إعلامية رقمية تستهدف نشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والاستفادة من خدماتها المجانية، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وتعكس التزام الدولة بصحة المواطن المصري بدنيًا ونفسيًا، كما ثمّن جهود الفرق الطبية والإدارية المشاركة، والدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان والقيادة السياسية للقطاع الصحي.

أسيوط القافلة الطبية 100 يوم صحة خدمات طبية مجانية الأمراض المزمنة وزارة الصحة والسكان

