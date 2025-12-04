قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
برلمان

حازم الجندي: مزاعم الاحتلال حول التنسيق مع مصر لتهجير الفلسطينيين أكاذيب مكشوفة

حازم الجندي
حازم الجندي
عبد الرحمن سرحان

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الادعاءات المتكررة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر غزة بهدف تهجير الفلسطينيين ليست سوى افتراءات مكشوفة لا تمت للحقيقة بصلة .

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن مصر التي تحملت عبر تاريخها مسؤولية حماية الفلسطينيين والحفاظ على قضيتهم حية في كل المحافل الدولية، لم ولن تكون طرفًا في أي حلول تستهدف المساس بالأرض أو بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة.

ولفت أن هذه الأكاذيب ليست جديدة على حكومة الاحتلال التي اعتادت—عند كل محطة سياسية مهمة—إطلاق روايات مغلوطة للتنصل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاولة قلب الحقائق عبر اتهام الآخرين بهدف التهرب من الضغوط الدولية.

وأكد أن القاهرة كانت وما زالت الصوت الأكثر ثباتًا في المطالبة بوقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات، ورفض أي مخططات للتهجير، وهو ما يعرفه العالم كله وتقر به القوى الدولية الشريكة في جهود الوساطة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن استهداف إسرائيل لموقف مصر جاء تحديدًا في أعقاب قمة شرم الشيخ للسلام، التي وضعت أسسًا واضحة لإحياء المسار السياسي ووقف الحرب على غزة، الأمر الذي تحاول حكومة الاحتلال تقويضه بشتى الطرق لتجنب أي التزامات أو استحقاقات سياسية.

وتابع: تشويه الدور المصري أصبح وسيلة يستخدمها الاحتلال كلما اقتربت الجهود الدولية من تحقيق تقدم حقيقي لصالح وقف العدوان، مشيرًا إلى أن القاهرة تحافظ على موقف ثابت يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وليس إلى ضغوط أو محاولات الابتزاز الإعلامي.

وأضاف أن مصر تتعامل مع ملف غزة من منطلق أخلاقي واستراتيجي أصيل، يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر لم ولن تسمح باستخدام أراضيها أو معابرها لتسهيل أي عملية تهجير

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

خالد الجندي

ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟ خالد الجندي يوضح

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التربية على الحياء والستر وقاية من الضياع وغضب الرحمن

شيخ الأزهر

خلال اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد بعيد الاتحاد الـ54

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

