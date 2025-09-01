قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مواقع تجهيز وتصدير "الذهب الأحمر" بقرية بويط بساحل سليم
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواقع تجهيز وتصدير محصول الرمان المعروف بـ"الذهب الأحمر" بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، والذي يعد من أبرز المحاصيل الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة، ويشكل مصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، حيث يتم تصديره للخارج نظراً لارتفاع جودته وزيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية والدولية معربًا عن أمله في أن يكون موسم الحصاد الحالي موسم خير وبركة ونماء للفلاح.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث بإسم بشركة المياه، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة إلى جانب عدد من المزارعين والمصدرين.

مراحل تجهيز الرمان للتصدير

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من أحد المصدرين حول مراحل تجهيز الرمان للتصدير، بدءاً من جمع المحصول عبر سيارات مخصصة ونقله إلى مراكز التجميع ، مروراً بعمليات الفرز والتنظيف طبقاً لمواصفات كل دولة، وانتهاءًا بتعبئته في صناديق معدة للتصدير إلى أسواق عربية وأوروبية، إضافة إلى روسيا وماليزيا وكندا وجنوب أفريقيا، موضحًا أن موسم الحصاد يوفر مئات من فرص العمل للعمالة الموسمية، ما يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي للمحصول.

تعظيم العائد الاقتصادي لمحصول الرمان

وخلال الجولة، أكد المحافظ حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المزارعين وتذليل العقبات أمام المصدرين، في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير التيسيرات اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي لمحصول الرمان.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن رمان أسيوط، الملقب بـ"الذهب الأحمر"، يُعد من أجود الأصناف عالمياً لما يتمتع به من مذاق مميز وجودة عالية، تجعله مناسباً للاستهلاك والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، لافتاً إلى أن المحافظة تواصل خططها لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أسيوط محصول الرمان تصدير محصول الرمان الذهب الأحمر مركز ساحل سليم

