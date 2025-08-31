قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين.. معدات ثقيلة لإزالة الكثبان الرملية بطريق الخارجة – أسيوط

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

دفعت محافظة الوادي الجديد، بمعدات ثقيلة لرفع الكثبان الرملية من محور الخارجة – أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت للمحافظة اليوم بشأن تراكمات الرمال في منطقة النقب.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أن جرى الدفع بالمعدات لبدء إزالة الرمال وفتح الطريق أمام حركة المرور؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق،  وجاء التحرّك العاجل في نقطة تعدّ حساسة على طريق الخارجة/أسيوط تشهد تكرار زحف الكثبان الرملية على المسار، ما يستلزم إجراءات دائمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق واستمرارية حركة المرور.


وجّه المحافظ الوحدات المحلية والجهات المختصة بتكثيف العمل في محيط النقب، بحيث يُجرى التعامل السريع مع أي تراكمات جديدة، ومواصلة إزالة الرمال على امتداد طريق الخارجة /أسيوط.

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

