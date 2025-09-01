قافلة طبية مجانية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ضمن حملة "100 يوم صحة"

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين فعاليات القافلة الطبية المجانية بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم لتقديم خدمات الكشف الطبى والتحاليل على العاملين وذلك ضمن فعاليات الحملة الوطنية "100 يوم صحة"، تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط .

وكيل وزارة التربية والتعليم يخضع للكشف الطبى



كما خضع وكيل الوزارة للكشف الطبى وإجراء التحاليل ضمن فعاليات القافلة وسط مشاركة كبيرة من جميع العاملين بالمديرية للاستفادة من خدمات القافلة الطبية.

وأشار إلي أن هذه الفعاليات يجرى تنفيذها في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية لافتا إلى أن القافلة تهدف إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ورعاية صحة المرأة والطفل واجراء التحاليل إلى جانب أنشطة التوعية الغذائية والدعم النفسي للمواطنين وتشمل مبادرة الأمراض المزمنة عمل تحاليل السكر والضغط والسكر التراكمى وخريطة الدهون و وظائف كلى و مبادرة كبار السن و صحة المرأة .



وأكد "دسوقى " على الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتنفيذ المبادرات الرئاسية فى مختلف القطاعات بالمحافظة وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة المواطنين لافتا إلى متابعته المستمرة للمبادرات الصحية والقوافل الطبية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.



ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظةوالدكتورة هالة حمدى مدير الادارة الصحية بحى شرق اسيوط والقائمين على القوافل الصحية والمبادرات الرئاسيةو حملة "100 يوم صحة" على دورهم الايجابى فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلا عن تنفيذ المبادرات الصحية بأنواعها بكافة المدارس والمنشأت التعليمية بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بها.

ولفت إلى أن القافلة تقدم خدماتها فى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية وربط الحالات بمراكز العلاج المتخصصة إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتطعيمات الأطفال والكشف المبكر عن الأورام السرطانية فضلًا عن برامج التثقيف الصحى وعمل ندوات توعوية ميدانية للعاملين بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس والمؤسسات الحكومية لنشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر.