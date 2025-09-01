محافظ أسيوط: لا تهاون مع التعديات على حرم الطريق

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات المفاجئة والدورية لإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والأحياء، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولة للتعدي على حرم الطريق بما يحقق الانضباط المروري والسيولة أمام المركبات والمارة.

اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين

وأكد محافظ أسيوط أن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين هو السبيل الأمثل لمنع عودة هذه الظواهر غير الحضارية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لضمان استمرارية الحملات، مع تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة التعديات بشارع الطريق الزراعي

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، واصلت تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق، حيث استهدفت الحملة إزالة التعديات بشارع الطريق الزراعي ومداخل مدينة القوصية، بهدف إعادة الانضباط وتسهيل حركة المرور.

وجاءت الحملة بمشاركة نواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات، وبالاستعانة بالمعدات والسيارات الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، مع التشديد على التعامل الفوري مع المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين والسيارات داخل المدينة.