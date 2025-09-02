محافظ أسيوط: إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.

وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

إزالة تعديات على 198 فدان أراضي زراعية

وأوضح المحافظ أن الحملات نجحت في إزالة تعديات على مساحة بلغت 1302 مترًا مربعًا من المباني، فضلًا عن 198 فدانًا و8 قراريط و4 أسهم من الأراضي الزراعية، موزعة على 8 مراكز هي: (ساحل سليم، الفتح، القوصية، أسيوط، البداري، صدفا/الغنايم، منفلوط)، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية ومعدات الوحدات المحلية.

إزالة 18 حالة تعدي بمركز منفلوط

وأشار أبو النصر إلى تفاصيل الإزالات، حيث تم إزالة 18 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وممتلكات الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، إلى جانب إزالة حالات تعدي متفرقة في مراكز (ساحل سليم، أسيوط، البداري، الغنايم)، فضلًا عن 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز صدفا، وحالتي تعدي بمركز القوصية، و3 حالات أخرى بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالتين متغيرات مكانية في نطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة تعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل البلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg

.