ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 272 محضرًا بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية التي شنتها الأجهزة المعنية بالمحافظة نجحت في ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 272 محضرًا متنوعًا ضد المخالفين.

وذلك في إطار خطة الدولة للرقابة على الأسواق ومحاربة جشع بعض التجار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ضبط 38 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل ترويجه بالسوق السوداء

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وبالاشتراك مع مباحث التموين، كثفت جهودها خلال الفترة الماضية من أجل إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 38 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل ترويجه بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط مخالفات متنوعة شملت بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وغلق بعض المحال التموينية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملات ركزت أيضًا على المخابز البلدية، حيث تم تحرير 256 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن وسوء المواصفات وعدم النظافة وغياب لوحات البيانات، بالإضافة إلى غلق بعض المخابز بالأقفال الحديدية أو التوقف الجزئي عن الإنتاج، وكذلك ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف في كميات من الدقيق أو الامتناع عن تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي في إطار تعاون وتنسيق كامل بين جميع الأجهزة المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، وذلك لحماية المواطنين من أي استغلال أو تلاعب في السلع التموينية أو الأسعار.