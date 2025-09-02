قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
بطاقة 55 سريرًا .. تفاصيل التشغيل التجريبي لمستشفى أورام ديروط بأسيوط

إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق التشغيل التجريبي لمستشفى أورام ديروط، كأول صرح طبي متخصص في علاج الأورام تابع لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

وذلك بالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، ووصف المحافظ هذه الخطوة بأنها "تاريخية" كونها تجسد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القطاع الصحي ضمن استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والنائب يونس الجاحر، والنائب محمد عيد عبد الجواد أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد جمال وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد سيد وكيل المديرية للطب الوقائي، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد فاروق مدير المستشفى.

جاهزية العيادات الخارجية

وخلال جولته التفقدية، اطمئن محافظ أسيوط على جاهزية العيادات الخارجية التي تضم عيادة فرز أولية، عيادة جراحة، عيادة أورام، عيادة لجرعات الكيماوي، عيادة متابعة، عيادة العلاج التلطيفي، عيادة أورام الأطفال، إضافة إلى صيدلية وغرف سحب عينات وقسم متكامل لصحة المرأة، كما تفقد أقسام الأشعة والطب النووي والطوارئ، ومعامل التحاليل (هيماتولوجي، كيمياء، بكتيريولوجي، هرمونات ودلالات أورام، باثولوجي، تحاليل نسيجية – PCR – مناعة)، فضلًا عن بنك الدم ووحدات الرعاية المتوسطة والمركزة.

المستشفى يضم 55 سريرًا بينها 18 سرير عناية مركزة ومتوسطة و37 سريرًا داخليًا

وأوضح المحافظ أن المستشفى يضم 55 سريرًا بينها 18 سرير عناية مركزة ومتوسطة و37 سريرًا داخليًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع معهد جنوب مصر للأورام يضمن تدريب الكوادر الطبية وتوفير أحدث العلاجات بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة الحياة للمرضى وأضاف أن المستشفى سيخفف عن أهالي ديروط ومراكز شمال المحافظة مشقة الانتقال إلى مدينة أسيوط لتلقي العلاج وسط قوائم انتظار ممتدة.

تجهيز قسم متخصص للحميات بمستشفى ديروط العام

وفي السياق ذاته، لفت محافظ أسيوط إلى تجهيز قسم متخصص للحميات بمستشفى ديروط العام مزود بأحدث الأجهزة الطبية، ليشكل إضافة مهمة في منظومة علاج المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة لأهالي المركز والمراكز المجاورة، موجهاً كذلك بإنشاء صيدلية إسعاف داخل المستشفى لتوفير احتياجات المرضى الدوائية بشكل عاجل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى يمثل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام بالمحافظة، مشددًا على التزام الوزارة بتوفير أحدث الأجهزة الطبية وتدريب الكوادر بما يعزز المنظومة الصحية ويضمن خدمة علاجية متكاملة للمواطنين.

