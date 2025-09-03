محافظ أسيوط: ضبط 7263 سلعة تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أن مديرية التموين بالمحافظة، شنت حملة مكبرة على الأسواق والمنشآت التموينية بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 7263 سلعة تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.



وأوضح محافظ أسيوط - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السلع التموينية المضبوطة شملت 2680 كيس سكر تمويني و2590 زجاجة زيت تمويني و1993 كيس مكرونة تمويني، بالإضافة إلى 14 جوال دقيق بلدي، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع الأسواق والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى مواجهة السوق السوداء والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة التي تمثل حقًا أصيلًا للمواطنين.



وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تلاعب أو استغلال، مشددا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.



وأشاد المحافظ بجهود مديرية التموين والأجهزة الرقابية المشاركة في الحملات، لحرصهم على حماية المواطنين من جشع بعض التجار وضمان توافر السلع المدعمة في منافذها الرسمية وبالأسعار المقررة.