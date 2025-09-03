محافظ أسيوط ونقيب العاملين بالبترول يفتتحان معرض المستلزمات المدرسية

افتتح اللواء هشام نصر الدين محافظ أسيوط، المعرض الرابع للمستلزمات المدرسية، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالتعاون مع شركتي أسيوط لتكرير البترول والنيل للبترول، وذلك بقاعة ألف ليلة وليلة – نادي الواى بأسيوط.

شهد الافتتاح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية، والكيميائي إبراهيم موافي رئيس شركة النيل للبترول، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والعاملين بقطاع البترول بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، موجهًا الشكر لوزارة البترول والجهات المشاركة على دورها في دعم العاملين وأسرهم.

من جانبه، أوضح المحاسب عباس صابر، أن النقابة تحرص على تنظيم هذه المعارض وهو الرابع من نوعه على مستوى المحافظات، ينظم بأسعار مخفضة ونظام تقسيط يصل إلى 6 أشهر، وذلك في إطار خطة النقابة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول وتلبية احتياجات أسرهم.

وأشار المهندس محمود ناجي إلى أن مشاركة شركة أسيوط لتكرير البترول تأتي امتدادًا لدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه أبناء القطاع.

فيما أكد الكيميائي إبراهيم موافي أن شركة النيل للبترول حريصة على المساهمة في كل ما يدعم العاملين وأسرهم ويخفف عنهم أعباء المعيشة.

رافق رئيس النقابة خلال الزيارة كل من: صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، محمد صلاح أمين شباب النقابة، وأسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي للنقابة ، الحسيني شوقى رئيس نقابة أسيوط للتكرير، محمود رشدى رئيس نقابة النيل للبترول ، و أعضاء اللجان النقابية لقطاع البترول بالمحافظة.

يستمر المعرض حتى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، ويُفتح أبوابه يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساءً، على أن يقام حفل افتتاح رسمي للمعرض في تمام الساعة 8 مساءً