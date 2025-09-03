قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
أخبار البلد

محافظ أسيوط ونقيب العاملين بالبترول يفتتحان معرض المستلزمات المدرسية

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول
افتتاح معرض المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول
الديب أبوعلي

افتتح اللواء هشام نصر الدين محافظ أسيوط، المعرض الرابع للمستلزمات المدرسية، الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالتعاون مع شركتي أسيوط لتكرير البترول والنيل للبترول، وذلك بقاعة ألف ليلة وليلة – نادي الواى بأسيوط.

شهد الافتتاح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمهندس محمود ناجي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية، والكيميائي إبراهيم موافي رئيس شركة النيل للبترول، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والعاملين بقطاع البترول بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، موجهًا الشكر لوزارة البترول والجهات المشاركة على دورها في دعم العاملين وأسرهم.

من جانبه، أوضح المحاسب عباس صابر، أن النقابة تحرص على تنظيم هذه المعارض وهو الرابع من نوعه على مستوى المحافظات، ينظم بأسعار مخفضة ونظام تقسيط يصل إلى 6 أشهر، وذلك في إطار خطة النقابة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول وتلبية احتياجات أسرهم.

وأشار المهندس محمود ناجي إلى أن مشاركة شركة أسيوط لتكرير البترول تأتي امتدادًا لدورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه أبناء القطاع.

فيما أكد الكيميائي إبراهيم موافي أن شركة النيل للبترول حريصة على المساهمة في كل ما يدعم العاملين وأسرهم ويخفف عنهم أعباء المعيشة.

رافق رئيس النقابة خلال الزيارة كل من: صبري عبد العزيز نائب رئيس النقابة، المهندس أحمد نسيم نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة، محمد صلاح أمين شباب النقابة، وأسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي للنقابة ، الحسيني شوقى رئيس نقابة أسيوط للتكرير، محمود رشدى رئيس نقابة النيل للبترول ، و أعضاء اللجان النقابية لقطاع البترول بالمحافظة.

يستمر المعرض حتى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، ويُفتح أبوابه يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساءً، على أن يقام حفل افتتاح رسمي للمعرض في تمام الساعة 8 مساءً

محافظ أسيوط المستلزمات المدرسية النقابة العامة للعاملين بالبترول قطاع البترول معرض المستلزمات المدرسية

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

