ميدو عن خروج منتخب مصر من كأس العرب: نقطة سوداء في تاريخنا

أبدى نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو غضبه الشديد بعد خروج منتخب مصر مبكرًا من بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، مؤكدًا أن ما حدث يمثل ضربة قوية لتاريخ الكرة المصرية.

وقال ميدو : “لازم نحترم قميص منتخب مصر. المنتخب الوطني سواء الأول أو الثاني أو الأولمبي، لأنه بيمثل شعب كامل، ولازم يكون في تقدير للمسؤولية.”

وأضاف: “البطولة دي نقطة سوداء في تاريخنا. مفيش تجميل للمشهد، لأن اللي حصل قدام عينينا كلنا.”

وتابع ميدو مهاجمًا طريقة الإدارة الفنية الحالية:“اللي حصل مصيبة مفيش تنسيق، مفيش خطة، مفيش استراتيجية لتطوير اللاعب المصري العالم كله بيحط خطط طويلة المدى… وإحنا لسه شغالين بشكل عشوائي وعايشين على الماضي.”

واختتم:“الجيل الجديد مش هينسى اللي بيحصل دلوقتي اللي حصل في البطولة فضيحة في الأداء والنتيجة كل اللاعبين اللي شاركوا اتحرقوا بسبب سوء الإدارة، وخروجنا بالطريقة دي مسؤولية كاملة على القائمين على الكرة المصرية.”

هذا وواصل حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، سلسلة الخسائر المتتالية للبطولات بعد منتخب الشباب والناشئين.

وخرج منتخب مصر الثاني من منافسات بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة وسط أداء ضعيف من بداية المسابقة.

كارثة بطولة كأس العرب

منتخب مصر الثاني فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات خاضها في البطولة العربية بتعادلين أمام الكويت والإمارات ثم هزيمة أمام الأردن.

وفشل منتخب الناشئين في مونديال قطر ، والشباب بكأس العالم في تشيلي، ومنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

الناشئون ووداع المونديال

منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، ودع كأس العالم بعد فوز وحيد على هايتي بنتيجة 4-1 ، ثم تعادل أمام فنزويلا 1-1، ثم خسارة أمام إنجلترا بنتيجة 3-0.

الحظ حالف منتخب الكأس وصعد لدور الـ 32، وهو الأفضل بين المنتخبات المصرية في الأونة الأخيرة ، إلا أنه ودع الباقي البطولات من دور المجموعات.

وودع الكاس البطولة بعد الخسارة من سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.