قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو عن خروج منتخب مصر من كأس العرب: نقطة سوداء في تاريخنا

ميدو
ميدو

أبدى نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو غضبه الشديد بعد خروج منتخب مصر مبكرًا من بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، مؤكدًا أن ما حدث يمثل ضربة قوية لتاريخ الكرة المصرية.

وقال ميدو : “لازم نحترم قميص منتخب مصر. المنتخب الوطني سواء الأول أو الثاني أو الأولمبي، لأنه بيمثل شعب كامل، ولازم يكون في تقدير للمسؤولية.”

وأضاف: “البطولة دي نقطة سوداء في تاريخنا. مفيش تجميل للمشهد، لأن اللي حصل قدام عينينا كلنا.”

وتابع ميدو مهاجمًا طريقة الإدارة الفنية الحالية:“اللي حصل مصيبة مفيش تنسيق، مفيش خطة، مفيش استراتيجية لتطوير اللاعب المصري العالم كله بيحط خطط طويلة المدى… وإحنا لسه شغالين بشكل عشوائي وعايشين على الماضي.”

واختتم:“الجيل الجديد مش هينسى اللي بيحصل دلوقتي اللي حصل في البطولة فضيحة في الأداء والنتيجة كل اللاعبين اللي شاركوا اتحرقوا بسبب سوء الإدارة، وخروجنا بالطريقة دي مسؤولية كاملة على القائمين على الكرة المصرية.”

هذا وواصل حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، سلسلة الخسائر المتتالية للبطولات بعد منتخب الشباب والناشئين.

وخرج منتخب مصر الثاني من منافسات بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة وسط أداء ضعيف من بداية المسابقة.

كارثة بطولة كأس العرب
منتخب مصر الثاني فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مواجهات خاضها في البطولة العربية بتعادلين أمام الكويت والإمارات ثم هزيمة أمام الأردن.

وفشل منتخب الناشئين في مونديال قطر ، والشباب بكأس العالم في تشيلي، ومنتخب مصر الثاني في كأس العرب.

الناشئون ووداع المونديال 
منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، ودع كأس العالم بعد فوز وحيد على هايتي بنتيجة 4-1 ، ثم تعادل أمام فنزويلا 1-1، ثم خسارة أمام إنجلترا بنتيجة 3-0.

الحظ حالف منتخب الكأس وصعد لدور الـ 32، وهو الأفضل بين المنتخبات المصرية في الأونة الأخيرة ، إلا أنه ودع الباقي البطولات من دور المجموعات.

وودع الكاس البطولة بعد الخسارة من سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.


منتخب مصر تحت 20 سنة
وسبقهم أسامة نبيه رفقة منتخب تحت 20 سنة، بأداء كارثي على مستوى بطولة كأس العالم بـ تشيلي، وخسر أمام اليابان 2-0، وكذلك  أمام نيوزيلندا 2-1 وفوز أمام تشيلي 2-1 ، لكن ودع البطولة بعدما تساوي في كل شئ مع المنتخب الأخير، إلا أن اللوائح أطاحت بصغار الفراعنة من البطولة. 

منتخب مصر أحمد حسام ميدو ميدو كأس العرب بطولة كأس العرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

أشرف حكيمي

اتفاق جديد بين أشرف حكيمي وباريس سان جيرمان قبل أمم أفريقيا

تاتيانا هيني

تاتيانا هيني أول امرأة ترأس إدارة نادٍ ألماني

سموحة

اجتماع موسّع بين مجلس إدارة نادي سموحة والمرشحين السابقين

بالصور

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد