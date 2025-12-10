قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إجراؤه عملية جراحية.. وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على الكابتن حسن شحاته
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
رياضة

البداية مع إنبي .. مواعيد مباريات الأهلي فى كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته غدا الخميس على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب وقبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

وشهدت تدريبات الفريق أمس أداء اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

انتظام ديانج فى تدريب الأهلي

انتظم المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات فريقه بعد ظهر اليوم بناء علي طلب من إدارة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يغادر ديانج الي بلاده منتصف الشهر الجاري للانضمام في معسكرهم المغلق استعداداً لبطولة أمم افريقيا التي ستقام بالمغرب بدءا من 21 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر:

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلي مع انبى يوم الخميس المقبل وتم تعديل موعدها الي يوم الجمعة.

الأهلي ضد إنبي – الجمعة 12 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

سيراميكا ضد الأهلي – الجمعة 19 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

غزل المحلة ضد الأهلي – الثلاثاء 23 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

فاركو ضد الأهلي – السبت 10 يناير – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد الطلائع – الخميس 15 يناير – الساعة 5:00 مساءً.

صالون قضايا موسيقية
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
شفط مياه الأمطار
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت
رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

