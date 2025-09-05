محافظ أسيوط يشهد توزيع 120 حقيبة مدرسية بمشتملاتها على الأيتام والأولى بالرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
محافظات

محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لتوزيع 120 حقيبة مدرسية بمشتملاتها على الأيتام والأولى بالرعاية
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، الكرنفال السنوي لتوزيع 120 حقيبة مدرسية متكاملة بمشتملاتها من الأدوات المكتبية والمدرسية على الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، بنادي العاملين بالمحافظة بحي شرق وذلك بالتعاون مع جمعية العفاف للنهوض بالمرأة وتنمية المجتمع وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عفاف جاد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وعزة عبدالـعـال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وأسماء مصطفى المدير التنفيذي للجمعية، ومحمود أنور مدير نادي العاملين بالمحافظة.

تسليم الحقائب المدرسية للأطفال

قام المحافظ بتسليم الحقائب المدرسية للأطفال، كما تفقد أنشطة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة التي قدمت للأطفال فعاليات متنوعة شملت الرسم والتلوين وإعارة الكتب، فضلًا عن احتوائها على مكتبة إلكترونية وخدمات الإنترنت. كما اطلع على معرض للمشغولات اليدوية والحرفية والأعمال الفنية المتنوعة.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأطفال احتفالهم بقرب بدء العام الدراسي، مهنئًا الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، وموجهًا رسالة للأطفال بضرورة الجد والاجتهاد في دراستهم لبناء مستقبل أفضل لهم ولمصر.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات المجتمعية والتكافلية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيدًا بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا المجال.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع الفئات الأكثر احتياجًا في صدارة أولوياتها.

