الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
محافظ أسيوط: دعم التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي

محافظ أسيوط: دعم التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي
محافظ أسيوط: دعم التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي
أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية (إحدى شركات البنك الزراعي المصري)، وذلك لبحث فرص الاستثمار الزراعي وسبل تطوير المشروعات التنموية بالمحافظة.


وأوضح هشام أبوالنصر، بحسب بيان للمحافظة، اليوم /الخميس/، أن أسيوط تمتلك فرصًا واعدة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إدخال الوسائل الحديثة للميكنة الزراعية، وإنشاء الصوب الزراعية، وتطبيق نظم الري المحوري، فضلًا عن توفير البذور والتقاوي والأسمدة والأعلاف، مشددًا على التوسع في فتح منافذ جديدة لتوزيع الأسمدة المدعمة والحرة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة، مع تكليف الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بدور محوري في هذا الإطار.


وأضاف المحافظ، أن الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تولي قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيدًا بجهود الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التي تؤدي دورها الوطني باحترافية عالية وتعد ذراعًا قوية في دعم وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين.


وعلى صعيد آخر .. افتتح محافظ أسيوط، معرض المستلزمات المدرسية الذي تنظمه النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بالصعيد، والمقام بقاعة نادي الشبان المسيحيين "الواي" بشارع النميس بحي شرق أسيوط، والذي يستمر حتى 9 من سبتمبر الجاري، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.


وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التي تضم مختلف المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وكتب خارجية وحقائب وأحذية وزي مدرسي، مشيدًا بجودة المنتجات وتنوعها، وبما يتيحه المعرض من أسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في دعم المواطنين والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.


وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول على هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية وتعاون مؤسسات الدولة في دعم المواطن.
 

