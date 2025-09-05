قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل وزارة الأوقاف السابق يكشف عن هيبة النبي في القلوب ومكانته بين الناس
مع قرب انطلاق الدراسة.. كيفية استخرج اشتراك مترو للطلاب
مستشفيات غزة تستقبل 31 شهيدا منذ منتصف الليل وحتى الآن
حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم
ريفيرا الدم.. خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تحت ستار الاستثمار
أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد
ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج
تامر حسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب
إبراهيم نجم: مصر لم تدخر جهدًا في تفعيل دَور الدين كقوة للسلام والاستقرار
مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة برشاح بلبيس في الشرقية
وزير الصحة يتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لـ31 مشروعا في 10 محافظات
هزات قوية ونقص إغاثة.. زلزال 5.4 ريختر يضرب شرق أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من تطوير عرب المدابغ

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عرب المدابغ
محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بمنطقة عرب المدابغ
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع عمارات الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب، والتي جرى إخلاؤها وإزالتها بعد تعويض قاطنيها كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم أهالي المحافظة.

رافق حافظ أسيوط خلال جولته ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

إقامة مشروعات إنتاجية و تنموية

وأوضح حافظ أسيوط، أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن إعادة التخطيط العمراني للمنطقة وفقًا لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا عرض الرسومات الهندسية والمخططات التنفيذية تمهيدًا لإقامة مجموعة من المشروعات الإنتاجية والتنموية، التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب ودعم أصحاب الورش والحرفيين.

 تعزيز الاقتصاد المحلي

وأكد اللواء أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن خطة التطوير تعتمد على تجهيز مساحات متكاملة لرواد الأعمال وتقديم الدعم الفني لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، فضلًا عن تحديث الصناعات والحرف الصغيرة بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق.

وشدد حافظ أسيوط، على أن المحافظة تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الموقع بعد إعادة تخطيطه، مؤكدًا أن الهدف هو إقامة مجتمع عمراني وتنموي جديد يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين ويضع عرب المدابغ على خريطة التنمية المستدامة.

أسيوط عمارات الإيواء منطقة عرب المدابغ حي غرب المناطق غير الآمنة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

ترشيحاتنا

وزير الري

وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

صورة التمثال المتداولة

استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تمثال مهيب يخطف الأنظار.. صور

الصادرات الزراعية المصرية

بزيادة 650 ألف طن عن 2024.. الصادرات الزراعية تحقق 7ملايين طن حاليا

بالصور

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد