محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من تطوير عرب المدابغ

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع عمارات الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب، والتي جرى إخلاؤها وإزالتها بعد تعويض قاطنيها كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم أهالي المحافظة.

رافق حافظ أسيوط خلال جولته ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

إقامة مشروعات إنتاجية و تنموية

وأوضح حافظ أسيوط، أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن إعادة التخطيط العمراني للمنطقة وفقًا لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا عرض الرسومات الهندسية والمخططات التنفيذية تمهيدًا لإقامة مجموعة من المشروعات الإنتاجية والتنموية، التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب ودعم أصحاب الورش والحرفيين.

تعزيز الاقتصاد المحلي

وأكد اللواء أبو النصر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن خطة التطوير تعتمد على تجهيز مساحات متكاملة لرواد الأعمال وتقديم الدعم الفني لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، فضلًا عن تحديث الصناعات والحرف الصغيرة بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق.

وشدد حافظ أسيوط، على أن المحافظة تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الموقع بعد إعادة تخطيطه، مؤكدًا أن الهدف هو إقامة مجتمع عمراني وتنموي جديد يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين ويضع عرب المدابغ على خريطة التنمية المستدامة.