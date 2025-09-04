قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: قبول التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات لصالح المراكز والمدن

محافظ أسيوط: الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أن الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة ومركز الشبكة الوطنية لرصد أي محاولات للبناء بدون ترخيص.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لبحث عدد من الملفات الحيوية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق.


وتابع المحافظ - خلال الجلسة - خطة تنمية التكتلات الاقتصادية بالمراكز والقرى، مشيرًا إلى التوسع في مشروعات أبراج الحمام ومزارع الدواجن ومناحل العسل، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين دخل الأسر المستفيدة، كما تم عرض مقطع مصور يوثق أعمال بناء أبراج الحمام، معلنًا تشغيل مجزر حديث للدواجن وتكليف مديرية العمل بتوفير العمالة المدربة، مع مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية.


وفي سياق متصل، استعرض المحافظ خطة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل الورش والمصانع بالمناطق الصناعية، بالتنسيق مع البنوك الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تدريب طلاب التعليم الفني على المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصعيد.


وأكد هشام أبو النصر تميز أسيوط بمنتجاتها التراثية مثل السجاد اليدوي، معلنًا اعتزام المحافظة المشاركة في المعارض القومية بالقاهرة للترويج لمنتجاتها ودعم عملية التسويق على نطاق أوسع.


وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مستجدات عدد من الملفات، من بينها موقف التصالح على مخالفات البناء الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 99%، مثمنًا جهود الوحدات المحلية في إنهاء الطلبات المقدمة، كما شدد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، باعتبارها مسؤولية وطنية ملحة وفيما يخص المتغيرات المكانية، وجه بالإسراع في التعامل مع المخالفات التي تم رصدها من خلال المنظومة، مع التأكيد على إزالتها في مهدها لمنع تفاقمها.


كما وافق المجلس عن عدد من القرارات المهمة، أبرزها إقامة معهد ديني أزهري للفتيات بقرية بني رافع بمركز منفلوط على مساحة ألفي متر مربع من أملاك الدولة؛ فضلا عن الموافقة على استغلال المبنى القديم للحملة الميكانيكية بمركز أبوتيج بعد تطويره في مشروعات استثمارية، إلى جانب الاستفادة من المبنى المهجور المجاور لسلخانة الزرابي في مشروعات النفع العام، كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة.


واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لتعزيز الخدمات العامة ودعم المشروعات التنموية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

محافظ أسيوط مخالفات البناء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مركز الشبكة الوطنية

