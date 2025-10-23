روسيا: 14 قتيلا وجريحا إثر انفجار في مصنع بمدينة "كوبيسك"

أعلن حاكم مقاطعة "تشيليابينسك" الروسية أليكسي تيكسلر، مقتل 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بحالة خطيرة، إثر انفجار وقع في أحد المصانع بمدينة "كوبيسك" الواقعة في منطقة "الأورال".



وأشار تيكسلر - في منشور على "تليجرام" تناقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إلى أنه يجرى التحقق بشأن وجود مفقودين، نتيجة الانفجار .



وتعهد بتقديم كل المساعدة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بعد الانفجار في المصنع.. وكتب - في منشور آخر على "تليجرام" - "سيتم بالتأكيد تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا والمصابين. وسأعلن عن القرارات لاحقا."