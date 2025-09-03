رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
تشغل أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3 سبتمبر أغسطس 2025، بال الكثير وتشمل البنزين بأنواعه أو السولار أو الغاز الطبيعي للسيارات. 

استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى أكتوبر المقبل:

 

يذكر أن رئاسة الوزراء في وقت سابق أكدت استمرار العمل بالأسعار الحالية بعد قرارها الأخير بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3 أشهر إضافية، ما يعني أن الأسعار المطبقة منذ أبريل الماضي ستظل كما هي حتى أكتوبر المقبل.

وللباحثين عن أسعار البنزين اليوم الأربعاء ، أوضحت الحكومة في بيان سابق أنها قررت تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه المرحلة، وتجنب فرض أي زيادات إضافية في أسعار الوقود. 

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وكان من المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أن الحكومة أصدرت قرارًا بإلغائه وتمديد العمل بالأسعار المعتمدة حتى أكتوبر المقبل، لتجنب أي زيادات جديدة خلال الربع الحالي من العام.

وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يعكس حرصها على دعم المواطنين في ظل تقلبات السوق العالمي وضمان استقرار الأسعار داخليًا.

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بنفس الأسعار التي جرى اعتمادها في آخر تعديل صدر في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تتغير أسعار باقي المحروقات، إذ لا تزال كما أعلنتها الحكومة منذ آخر تحديث، وجاءت كالآتي:

  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
  • سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
  • سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

رقابة مشددة على الأسعار

أكدت الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، مع منع أي محاولات للاستغلال أو تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، وأوضحت أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستقابل بإجراءات قانونية فورية.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وفق آلية عملها التي تعتمد على اجتماعات ربع سنوية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وسيجري خلال الاجتماع المقبل مراجعة الأسعار بناءً على عدة عوامل.

العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة

تستند لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود إلى 3 عناصر رئيسية، وهي:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

ويتم اعتماد هذه العناصر كمحددات رئيسية لضمان توازن التسعير بما يراعي الظروف الاقتصادية ويواكب التغيرات العالمية.

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار حاليًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، موضحًا أن الهدف من التمديد هو حماية المواطنين من أي زيادات قد تفرضها تقلبات الأسواق العالمية.


 

