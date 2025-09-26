جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

أثار جمال جبر، رئيس المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، الجدل بعد أن قام بحذف منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، كان قد تناول خلاله صور لتأشيرة كابتن محمود الخطيب الي الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رد جمال جبر، مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي ، على ما قاله الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، على تصريحاته الأخيرة بشأن محمود الخطيب.

وكتب جمال جبر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “كلام مدحت شلبي «كَذِب»، وينافي الحقيقة، هذه تأشيرة سفر الكابتن محمود الخطيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أبريل ٢٠٢٥ إلى أبريل ٢٠٣٠، ولم يتمكن الكابتن محمود الخطيب من مرافقة بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا؛ بسبب ظروفه الصحية، وليس لعدم حصوله على التأشيرة.