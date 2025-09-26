تعرف على أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، خلال الساعات الماضية، استقرارًا في أسعار اللحوم الطازجة، حيث سجل سعر الكيلو من اللحوم البلدي الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا بحسب جودتها، في حين بلغ سعر القائم من المزارعين نحو 175 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين المراكز الإدارية.

أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد اليوم

ويرجع تجار اللحوم حالة الاستقرار الحالية إلى توازن العرض والطلب داخل الأسواق، مدعومة بزيادة المعروض المحلي من المزارع والمربين، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مما ساعد على ثبات التكلفة وتقليل الضغوط على المستهلك، كما أسهم اعتدال الأحوال المناخية في تحسين معدلات التسمين وضمان وفرة المعروض.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنها تتابع عن كثب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات الغش أو الاستغلال، وضمان الإعلان الواضح عن الأسعار، بما يحمي المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.

كما أشارت إلى وجود بدائل بروتينية مثل الدواجن والأسماك ومنتجات الاستزراع السمكي التي تشهد أسعارًا أكثر استقرارًا مقارنة باللحوم الحمراء.

وتسعى الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والمزارعين لتوفير لحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.