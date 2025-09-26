قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد

لحوم ارشيفيه
لحوم ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، خلال الساعات الماضية، استقرارًا في أسعار اللحوم الطازجة، حيث سجل سعر الكيلو من اللحوم البلدي الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا بحسب جودتها، في حين بلغ سعر القائم من المزارعين نحو 175 إلى 180 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين المراكز الإدارية.

أسعار اللحوم بمحافظة الوادي الجديد اليوم

ويرجع تجار اللحوم حالة الاستقرار الحالية إلى توازن العرض والطلب داخل الأسواق، مدعومة بزيادة المعروض المحلي من المزارع والمربين، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مما ساعد على ثبات التكلفة وتقليل الضغوط على المستهلك، كما أسهم اعتدال الأحوال المناخية في تحسين معدلات التسمين وضمان وفرة المعروض.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنها تتابع عن كثب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات الغش أو الاستغلال، وضمان الإعلان الواضح عن الأسعار، بما يحمي المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية. 

كما أشارت إلى وجود بدائل بروتينية مثل الدواجن والأسماك ومنتجات الاستزراع السمكي التي تشهد أسعارًا أكثر استقرارًا مقارنة باللحوم الحمراء.

وتسعى الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والمزارعين لتوفير لحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد لحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جوزيه مورينيو

مورينيو يكشف حقيقة مفاوضات بنفيكا مع بنزيما

أرني سلوت المدير الفني لليفربول

المدير الفني لليفربول: كريستال بالاس فريق صعب التسجيل في شباكه

تنس الطاولة

ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد