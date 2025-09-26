قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الإعلامية نهاد سمير
الإعلامية نهاد سمير
منار نور

نشرت الإعلامية نهاد سمير  مقدمة برنامج صباح البلد عبر حسابها الشخصي على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وانسجرام مقطع فيديو يوثق لحظة تعدي مدير مركز طبي بالمقطم عليها، أثناء محاولتها تصوير واقعة إهمال طبي تعرضت لها ابنة شقيقتها داخل المركز.


وقالت نهاد سمير في منشور لها : أنا بنزل الفيديو ده عشان الحق اي حد ممكن يكون بيتعامل مع المركز الطبي اللي في المقطم شارع ٩ ، روحنا عياده الم عند دكتور اسمه احمد شامه عشان بنت اختي عندها الم رهيب بعد عمليه عملتها في ضهرها و بعدها قرر الدكتور يدخلها عمليات في نفس اليوم و يعملها حقن في مكان العمليه عشان متحسش بألم و مش عارفين الدكتور عمل ايه و حقنها بأيه البنت طلعت قطعة النفس من غرفة العمليات و الدكتور مش عارف يقولنا ايه و مش عارف يتصرف حطوها علي جهاز تنفس و دخل انابيب أكسجين و البنت جلها تشنجات و عشان مش عارف ايه المضاعفات اللي حصلت قرر ينيمها و هي اصلاً مش بتتنفس قعدت من الساعة ٩ بليل للساعة ٤ الفجر في العمليات و هو مرعوب ومش عارف يتصرف و اللي بيساعدوه دكتور تجميل و دكتور عظام تقريباً و لحد الساعة ٤  .

وتابعت :" قررنا نقول للدكتور يفوقها بلاش يديها حاجات تنيمها هو عايز يدخلها الرعاية و ندعي و ده اللي في ايده قلناله يا دكتور فوقها وبلاش مهدئات وافق و دخل ساعة يفوقها و الحمد لله فاقت بس مكنتش كويسه أبداً و بتاخد نفسها بالعافية و قعدنا لحد تاني يوم و خرجت تاني يوم .

واضافت :" قعدت اقل من ٢٤ ساعة و نفسها اتقطع تاني و جلها تشنجات و مش عارفين نوديها فين جرينا بيها عند الدكتور اللي عارف المفروض هو أداها ايه و ازاي يلحقها و كانت الكارثة آخر بهدله وعدم ضمير الممرضة شتمت و ضربت و الدكتور اهم حاجة عنده ناخد البنت و نمشي من المركز بأي شكل ومش عايز يدينا تقرير و لا يدخل الحالة يلحقها هو مش عايز اي مسؤلية ممكن توديه في مصيبة و البنت فضلت في الحالة دي و كلنا منهارين لحد ما وصل مدير المستشفي و سأل فين الإعلامية اللي هنا و عرف اني صورت فيديوهات للحالة و هما مش عايزين يساعدوها و قالي لو جبتي سيرة المركز في اي مكان هبطلك المهنة و اول ما شافني بصور أتهجم عليا زي ما باين في الفيديو و خد الموبايل و دخل مكتبه و قفل علي نفسه عشان يمسح الفيديوهات و كل الناس اللي شغالين بهدلونا وانا كنت عايزه اوصل للمكتب اخد موبايلي .

واكملت :" و لما مسح الفيديوهات طلع الموبايل و كمل تهديدات و أنا خدت الحالة و طلعت بيها علي مستشفي حكومي و الحمد لله لحقوها و كتبو تقرير و مكنوش مصدقين اللي الحالة وصلاله كدمات في الصدر و جروح و كانيولات كلها بره الوريد في الرجل وفي الايدين الاتنين كل ايد اتنين كانيولا و كلهم بره الوريد بس الحمد لله هي احسن بس في مضاعافات لحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب و ليه بيحصلها كده و كل شوية نجري بيها علي المستشفيات عشان نفسها اللي بيروح أنا نزلت الفيديو عشان تخلو بالكو وعشان دوري اني مسكتش علي اي اهمال و عشان محدش يروح المكان ده و يأذي نفسه .

مركز طبي إهمال طبي نهاد سمير المقطم

