الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الكهرباء: الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدمج مصادر الطاقة المتجددة

وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام مصر بتوسيع نطاق توليد الطاقات المتجددة والنظيفة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرا إلى تحديث الشبكة الوطنية للكهرباء ، وتعزيز كفاءة المنظومة وموثوقيتها ، بما يتماشى وأولويات التنمية المستدامة ،ورؤية مصر 2030 ، موضحا أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ، جاء ذلك خلال مشاركته فى قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا ٢٠٢٥، التي تختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، بحضور لي شين، رئيس هواوي شمال وغرب ووسط أفريقيا، وفيليب وانغ، رئيس قسم الطاقة الرقمية في هواوي شمال وغرب ووسط أفريقيا ، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر
،وجيسون يي، كبير مسؤولي التحول الرقمي في شركة هواوي ، وتوني بو، الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة الرقمية في هواوي مصر، وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة وشركاء التكنولوجيا فى قارة أفريقيا.

أشاد الدكتور محمود عصمت، بالمناقشات والموضوعات التى تناولتها القمة، والتى ركزت على التحول الرقمي ومرونة الشبكة، بما في ذلك عمل الشبكة والسيناريوهات المختلفة ، والتي تهدف إلى دعم دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع مع الحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الطاقة. والتى تتفق والتوجه الاستراتيجي نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، مشيرا إلى حلول الشبكات الذكية القادرة على تلبية نمو الطلب المستقبلي ومواجهة تحديات المناخ ، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة والمشروعات التى يجرى تنفيذها على صعيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مؤكدا أمام مايقرب من ٣٠٠ مشارك من ممثلي الحكومات وشركات المرافق العامة ومنظومة الطاقة ، ان مصر تتبنى استراتيجية للتحول الطاقى ، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وان تصبح الشبكة القومية للكهرباء جسرا لنقل الطاقة بين قارات العالم الثلاث، اسيا وأفريقيا واوروبا ، منوها عن سبل تسريع التحول الشامل في قطاع الطاقة، وتعزيز سيادة الطاقة، ودعم النمو منخفض الكربون من خلال تقنيات الإلكترونيات الرقمية وتقنيات الطاقة المتقدمة ، وشملت المناقشات والاجتماعات على هامش القمة ، دور حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وأنظمة الطاقة الرقمية في تمكين بنى تحتية مستدامة ومرنة للطاقة.

اختتم الدكتور محمود عصمت مشاركته ، بتفقد المعرض الذى أقامته شركة هواوي العالمية ، موضحا اهمية حلول الطاقة عالية الجودة والموثوقة، والتى تمتلك القدرة على العمل بكفاءة في ظل ظروف بيئية متنوعة، وان الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع مزودي التكنولوجيا العالميين والشركاء الإقليميين لتبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات المحلية، وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة والذكية ، وان المشاركة في منصات مثل قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا تُسهم في تعزيز الحوار الإقليمي، ودعم الابتكار، ودفع عجلة انتقال أفريقيا نحو أنظمة طاقة مستدامة وشاملة ورقمية، بما يعود بفوائد ملموسة على النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية والاستدامة البيئية ، مشيرا إلى الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الاشقاء فى القارة الافريقية.

الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة

