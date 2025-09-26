شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام

تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد أنباء إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بين جمهور الثنائي ومحبيهما.

وتأتي هذه الأنباء، بعد حذف شيماء سيف لزوجها من قائمة الأصدقاء على “إنستجرام”، عقب نحو 6 أشهر فقط على عودتهما مجددًا عقب الانفصال الأول، الأمر الذي أعاد علاقتهما إلى واجهة النقاش عبر مواقع التواصل، خاصة مع التكتم النسبي الذي يحيط بكواليس الانفصال الجديد.

فيما لم يصدر عن الطرفين حتى الآن أي بيان رسمي يوضح حقيقة الأمر، بينما علم “صدى البلد” من مصادر خاصة، أن الانفصال لم يحدث بينهما بشكل رسمي.





وتُعرف شيماء سيف بعفويتها وحضورها الكوميدي المحبوب على الشاشة، بينما شكّلت علاقتها مع كارتر- الذي يعمل في مجال الإنتاج الفني- محور اهتمام المتابعين منذ إعلان ارتباطهما رسميًا قبل عدة سنوات.