سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة شيماء سيف ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

وظهرت شيماء سيف، مرتديه سوت كاجوال باللون البيج، ونسقت معها تيشيرت باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيماء سيف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل، ووضعت كاب باللون الاسود لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف ..