لبست الحجاب.. هدير عبد الرازق تثير الجدل فى أحدث ظهور

أثارت البلوجر هدير عبد الرازق، جدلا واسعا بعد ظهورها بالحجاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت إطلالة هدير عبد الرازق انتقادات وتعليقات كثيرة بعد ظهورها بالحجاب.

قضية هدير عبد الرازق

وقررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية مد أجل الحكم في قضية هدير عبد الرازق لجلسة 5 نوفمبر، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأكد سامح أن القضية تمثل دفاعاً عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيراً إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.