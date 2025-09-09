قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
أصل الحكاية

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها

هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها
هدير عبد الرازق تواجه الحكم بالحبس.. وهذه التهم المنسوبة إليها
ولاء خنيزي

انتشر اسم البلوجر هدير عبد الرازق بين قوائم البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند في الساعات الأخيرة، حيث تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن البلوجر هدير عبد الرازق، في معارضتها على حكم سابق قضى بحبسها عامًا كاملًا، مع دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ما جعل العقوبة نافذة بحقها.

الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق 

وجهت النيابة العامة عدة اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق، تضمنت ما يلي:

  • نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) بقصد الإغراء والإثارة.
  • ارتكاب فعل علني فاضح من خلال تلميحات وإيحاءات جنسية مصحوبة بعبارات وصور تستعرض مفاتنها.
  • الدعوة إلى الفجور عبر نشر مقاطع مرئية وصور تتضمن محتوى يحرض على الانحراف الأخلاقي.
  • الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى غير لائق يتعارض مع العادات والتقاليد.
  • إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل نشر هذا المحتوى المخالف، ما اعتبر وسيلة لارتكاب الجرائم الإلكترونية موضوع القضية.

السيناريوهات القانونية أمام المتهمة

باتت البلوجر هدير عبد الرازق تواجه ثلاثة احتمالات مع نظر معارضتها على الحكم الصادر ضدها، وهي:

  • تأييد الحكم السابق، بما يعني استمرار عقوبة الحبس لمدة عام مع الغرامة والكفالة المقررتين.
  • تخفيف العقوبة، من خلال تقليص مدة الحبس أو تخفيض قيمة الغرامة.
  • إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة، إذا رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإدانتها.

تفاصيل التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات الجهات الأمنية أن المقاطع التي بثتها المتهمة تضمنت محتوى متعلقًا بالملابس النسائية الداخلية، وأظهرت خلالها أجزاءً من جسدها بطريقة اعتبرت خادشة للحياء العام ومحرضة على الفسق والفجور.

الإحالة إلى المحاكمة

وبناءً على ما ورد في التحقيقات والفحص، أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها السابق بحبسها سنة كاملة مع الغرامة والكفالة، وهو الحكم الذي جرى تأييده لاحقًا بعد رفض استئنافها.

هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات خادشة للحياء

