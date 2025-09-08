قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا

شباب مخطئ والأمن يتصادي.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
شباب مخطئ والأمن يتصادي.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
ولاء خنيزي

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة من القضايا المثيرة للجدل، نتيجة تصرفات بعض الشباب الذين يسعون للانتشار والشهرة بأي ثمن، أو تحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية. وفي هذا الإطار، تمكنت أجهزة الأمن مؤخرًا من ضبط حالتين أثارتا الرأي العام، تكشفان حجم الاستغلال والإهمال الأخلاقي في استخدام منصات التواصل.

أولى القضايا: استغلال شاب لشقيقه ذوي الاحتياجات الخاصة

في الواقعة الأولى، كشفت تحريات قطاع الأمن العام عن قيام شاب بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر محتوى غير لائق يظهر فيه برفقة شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه كان يسعى لرفع نسب المشاهدة وجذب المتابعين، وبالتالي تحقيق أرباح مالية من الإعلانات، دون أي وعي بتأثير المحتوى على المجتمع أو على شقيقه.

وبعد رصد الحساب وتتبع نشاطاته، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامة الشابين والقبض عليهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وتشير التحقيقات إلى أن المحتوى الذي تم نشره تضمن ممارسات غير أخلاقية واستغلالًا واضحًا لشخص ضعيف، مما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

ثاني القضايا: "أنا شهاب من عند الجمعية"

وفي واقعة ثانية، أثارت قضية طفل سائق توك توك يُعرف إعلاميًا باسم "شهاب من عند الجمعية" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تورط في سلسلة من الأفعال المخالفة للقانون.

فقد اعتدى الطفل على قائد سيارة ملاكي، ووجه له ألفاظًا خارجة أثناء قيادته للتوك توك بطريقة تهدد سلامة الآخرين، مرفقة بعبارة شهيرة تداولها رواد الإنترنت: "أنا شهاب من عند الجمعية".

وفي ضوء هذه التصرفات، أصدرت محكمة مستأنف الطفل حكمًا بإيداعه إحدى دور الرعاية لحين بلوغه سن 18 عامًا، بعدما كانت محكمة الطفل بدرجة أولى قد حكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع الإيداع.

قائمة التهم الموجهة لـ"شهاب من عند الجمعية"

بحسب ما أوضح محامي القضية، شملت التهم الموجهة إلى الطفل ما يلي:

  • البلطجة وترويع المواطنين في الشوارع العامة.
  • حيازة أداة حادة "مفك" واستخدامها في تهديد الآخرين.
  • تعطيل حركة المرور وقيادة التوك توك بدون ترخيص رسمي.
  • إتلاف ممتلكات الغير، بما في ذلك تحطيم سيارة المجني عليه.
  • توجيه سب وقذف للمواطنين بألفاظ خارجة ومهينة.

دور الأمن الاجتماعي

تعكس هاتان القضيتان حجم التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى بعض الشباب لاستغلال المنصات الإلكترونية لمكاسب شخصية على حساب القيم والأخلاق، كما تؤكد هذه الوقائع ضرورة تعزيز الوعي لدى الأسر والشباب حول مخاطر استخدام السوشيال ميديا بشكل غير مسؤول، وضمان حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال.

السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الشباب أجهزة الأمن الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

اللحوم والطماطم

أسعار اللحوم والطماطم.. نقيب الفلاحين يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

المساعدات

قوافل الإغاثة المصرية تواجه عراقيل إسرائيلية مستمرة على معبر كرم أبو سالم

الاحتلال الإسرائيلي

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تفشل في اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد