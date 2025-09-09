قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
ولاء خنيزي

يواجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أزمة كبيرة قبل مواجهة بوركينا فاسو، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على استاد 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

أزمة الغيابات تضرب المنتخب

يفتقد المنتخب المصري خدمات عدد من عناصره الأساسية، حيث يغيب محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري، وإمام عاشور بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد أحمد فتوح وناصر ماهر لأسباب فنية، بينما زادت معاناة المنتخب بعد استبعاد حمدي فتحي عقب إصابته في وجه القدم، فيما يظل موقف مهند لاشين غامضًا بعد تجدد إصابته في الظهر.

صعوبة الأجواء في واجادوجو

تقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت بوركينا فاسو والسابعة بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء مناخية صعبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة على الفراعنة، كما يعوّل أصحاب الأرض على تحقيق المفاجأة لتقليص الفارق مع منتخب مصر إلى نقطتين فقط، ما قد يشعل المنافسة على بطاقة التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

ترتيب المجموعة قبل القمة

يتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته برصيد 19 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو بـ14 نقطة، بينما يحتل سيراليون المركز الثالث بـ9 نقاط، ثم غينيا بيساو بـ7 نقاط، وأثيوبيا بـ6 نقاط، وأخيرًا جيبوتي بنقطة وحيدة.

فرصة تاريخية للتأهل

يفصل منتخب مصر 3 نقاط فقط عن ضمان التأهل الرابع في تاريخه إلى كأس العالم، حيث إن الفوز على بوركينا فاسو سيرفع رصيد الفراعنة إلى 22 نقطة، وهو رصيد لا يمكن لبوركينا فاسو بلوغه حتى مع تبقي جولتين في التصفيات، ما يعني حسم بطاقة الصعود بشكل رسمي مبكرًا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوصف المبارة بالقوية

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أكد في وقت سابق على أن مواجهة مصر وبوركينا فاسو تُعد من أبرز وأقوى المباريات في التصفيات الأفريقية خلال شهر سبتمبر، موضحًا أن حسم المنتخب الوطني نقاط اللقاء سيعني ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، دون انتظار ما ستسفر عنه المواجهتان المتبقيتان أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر المقبل.

