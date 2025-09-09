قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية مد أجل الحكم في قضية هدير عبد الرازق لجلسة 5 نوفمبر، مع إخلاء سبيل المتهمة.

وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، بأن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة، وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.

وأكد سامح أن القضية تمثل دفاعاً عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيراً إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاهد تتجاوز بكثير ما هو منسوب لهدير.

وأضاف أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة فرد، بل هي صرخة للدفاع عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو. مؤكدا ان الاتهامات واهية، نسجت خيوطها من ظنون كيدية، تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم افغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المحب للفنون والمتسامح.

أثارت البلوجر هدير عبد الرازق جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو خادش للحياء نُسب إليها وإلى البلوجر محمد أوتاكا، وهو ما دفعها للخروج سريعًا ببيان نفت فيه صحة الفيديو، مؤكدة أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وقالت هدير في بلاغاتها إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن عدداً من المواقع الإلكترونية وحسابات على السوشيال ميديا تورطت في نشر فيديوهات مفبركة عبر الذكاء الاصطناعي للإساءة إليها وتشويه سمعتها.

وأكدت البلوجر في بلاغها أن القانون المصري يعاقب على مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة تزييف أو نشر محتوى مضلل.

كما لفتت إلى أن القانون المصري يُجرم أيضاً الابتزاز الإلكتروني، بعقوبة تصل إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، وإذا ترتب على الابتزاز إلحاق أذى بدني أو نفسي بالضحية فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقة الفيديو المتداول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.


أزمات سابقة في حياة البلوجر هدير عبد الرازق


لم تكن أزمة الفيديو الأخير هي الأولى في مسيرة البلوجر هدير عبد الرازق، إذ ارتبط اسمها بعدة مواقف مثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، كان أبرزها خلافاتها مع متابعين ومشاهير على السوشيال ميديا.

ففي أكثر من مناسبة، واجهت هدير انتقادات حادة بسبب جرأة إطلالاتها ومحتواها الذي وصفه البعض بأنه يتجاوز الحدود، وهو ما جعلها عرضة لهجوم متكرر على منصات التواصل الاجتماعي.

كما دخلت في خلافات علنية مع عدد من البلوجرز، حيث تبادلت الاتهامات معهم عبر "لايفات" ومنشورات، الأمر الذي ساهم في زيادة الجدل حولها وزيادة شعبيتها في الوقت نفسه.

هدير عبد الرازق

إلى جانب ذلك، تعرضت هدير لاتهامات سابقة بأنها تسعى إلى إثارة الجدل لتحقيق نسب مشاهدة أعلى وزيادة التفاعل على حساباتها، خاصة بعد نشرها مقاطع مثيرة للانتقادات وظهورها في مواقف اعتبرها البعض غير لائقة.

ورغم هذه الأزمات، نجحت البلوجر في الحفاظ على قاعدة جماهيرية كبيرة، لتعود من جديد إلى دائرة الجدل بأزمتها الأخيرة مع الفيديو المفبرك الذي أثار ضجة واسعة.

محكمة مستأنف قضية هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق البلوجر هدير عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

سونيا الحبال خبيرة الطاقة

سونيا الحبال: مواليد يوم 8 يحبون الحياة وعندهم طاقة المال والقوة

سونيا الحبال

سونيا الحبال: مواليد أيام 10 و20 و30 عنصرهم الخشب ولونهم الداعم الأخضر

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل تهاجم سلوم حداد: بنشوفك على المنصات ولكن محدش يعرف عنك حاجة

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد