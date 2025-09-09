خيال يصارع الموت بعد طعنه بسبب لعب العيال في حدائق أكتوبر

أصيب خيال بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض على يد عاطل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، بإصابة شخص في مشاجرة مع آخر.

انتقل المقدم مصطفى عرفة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة خيال 35 سنة بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض على يد عاطل 45 سنة في مشاجرة بينهما على مدخل مسكنهما بسبب لهو الأطفال.

نقل المصاب إلى المستشفى وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.