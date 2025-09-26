قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

حريق مصنع المحلة
حريق مصنع المحلة
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة الصناعية باليماني بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية صباح اليوم انفجار عدد من الغلايات بمصنع البشبيشي بشكل مفاجىء اثر ماس كهربائي تسبب في ارتفاع ضغطها مما تسبب في انهيار طوابق المصنع الأمر الذي نتج عنه إصابة 36 شخص و7 وفيات نقلوا بواسطة سيارة الإسعاف إلي مستشفيات المحلة العام وسمنود .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انفجار غلايات مصنع البشبيشي بشكل مفاجىء فجر اليوم بنطاق منطقة اليماني بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه .

وقوع الحادث 


وأفاد شهود عيان بأن سبب اندلاع الحريق جاء نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات والتسبب في ماس كهربائي الأمر الذي تسبب في سقوط طوابق المصنع. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

