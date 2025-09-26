زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

شارك مدير الانتاج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف متابعيه، صورة جديدة ظهر خلالها بمظهر رشيق، بعد انخفاض وزنه الملحوظ، بالتزامن مع خسارة «شيماء» لوزنها بعد عملية تكميم المعدة.

ونشر كارتر صورة بوزن زائد بجانب صورة أخرى بعد انخفاض وزنه ورشاقة جسده، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»؛ معلقًا: «الحج محمد ع اليمين وابنه كارتر على الشمال الحمد لله الذي عافاني».

وتفاعل معه متابعيه، مشجعيه على هذه الخطوة؛ قائلين: «برافو»، «انت عملت العمليه زي شيمو»، «ماشاء الله الله اكبر قولي عملت ايه بجد نفسي اخس ماشاء الله عليك»، «سويت عملية ؟».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف، كانت قد شاركت جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظابر بإطلالتها، وظهرت برفقة مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ذلك عبر حسابها بموقع «استجرام»، حيث ظهرت خلالها بإطلالة كاجول بسيطة، وعلّقت قائلة: «أخويا الصغنن القمر».

الصور أظهرت خسارة وزن شيماء بشكل ملحوظ، وهو ما لفت انتباه جمهورها الذي تفاعل معها بكثافة، وجاءت أبرز التعليقات: «شكلك قمر اووووي بجد والألوان تحفة»، و«عناااااب وشيماااااء»، بينما كتب أحد المتابعين مازحًا: «عنبة مع طبق الفاكهة كله»، وأشاد آخرون برشاقتها قائلين: «خسيتي جدا بجد برافو عليكي».