قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

زوج شيماء سيف
زوج شيماء سيف
يمنى عبد الظاهر

شارك مدير الانتاج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف متابعيه، صورة جديدة ظهر خلالها بمظهر رشيق، بعد انخفاض وزنه الملحوظ، بالتزامن مع خسارة «شيماء» لوزنها بعد عملية تكميم المعدة.

ونشر كارتر صورة بوزن زائد بجانب صورة أخرى بعد انخفاض وزنه ورشاقة جسده، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»؛ معلقًا: «الحج محمد ع اليمين وابنه كارتر على الشمال الحمد لله الذي عافاني».

وتفاعل معه متابعيه، مشجعيه على هذه الخطوة؛ قائلين: «برافو»، «انت عملت العمليه زي شيمو»، «ماشاء الله الله اكبر قولي عملت ايه بجد نفسي اخس ماشاء الله عليك»، «سويت عملية ؟».

يذكر أن الفنانة شيماء سيف، كانت قد شاركت جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، حيث خطفت الأنظابر بإطلالتها، وظهرت برفقة مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ذلك عبر حسابها بموقع «استجرام»، حيث ظهرت خلالها بإطلالة كاجول بسيطة، وعلّقت قائلة: «أخويا الصغنن القمر».

الصور أظهرت خسارة وزن شيماء بشكل ملحوظ، وهو ما لفت انتباه جمهورها الذي تفاعل معها بكثافة، وجاءت أبرز التعليقات: «شكلك قمر اووووي بجد والألوان تحفة»، و«عناااااب وشيماااااء»، بينما كتب أحد المتابعين مازحًا: «عنبة مع طبق الفاكهة كله»، وأشاد آخرون برشاقتها قائلين: «خسيتي جدا بجد برافو عليكي».

الفنانة شيماء سيف محمد كارتر تكميم المعدة انت عملت العمليه زي شيمو خسارة وزن شيماء مطرب المهرجانات مصطفى عنبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

بيير جاكسون

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بيير جاكسون

منتخب مصر

منتخب الشباب يؤدي تدريبه الرئيسي.. ويتفقد ملعب مباراة اليابان

محمد شحاتة

صدمة في الزمالك قبل القمة 131.. موقف دونجا وشحاتة من المشاركة أمام الأهلي في الدوري

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد