مرأة ومنوعات

شيماء سيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
هاجر هانئ

حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.


 

إطلالة شيماء سيف

تألقت شيماء سيف في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة وتميز باللون الأسود المطرز بالكامل.

أكملت شيماء سيف إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم، وبعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيماء سيف بخصلات شعرها القصير المنسدل، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شيماء سيف إطلالة شيماء سيف صور شيماء سيف

